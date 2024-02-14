Тимур Абилкасымов стал председателем правления NAC Analytica

Экс-советник председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Тимур Абилкасымов возглавил исследовательский центр NAC Analytica. Данную информацию он подтвердил корреспонденту центра деловой информации Kapital.kz.
NAC Analytica была преобразована из АО «Национальный аналитический центр при Правительстве и Национальном Банке РК» в 2018 году. Сегодня в ее состав входят: Центр развития экономического моделирования и Центр обследований, который специализируется на проведении обследований населения и бизнеса.
Известно, что Тимур Абилкасымов работал в АРРФР с мая 2021 года. До назначения советником председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка он занимал должность партнера консалтинговой компании ПОО «Radius Advisory Lab», где консультировал коммерческие банки и крупные холдинги Казахстана и Узбекистана по вопросам совершенствования систем управления рисками, корпоративного управления и внедрения стандартов МСФО. Работал в компаниях квазигосударственного сектора и БВУ, является членом Клуба молодых экспертов при Сенате Парламента РК.
Также занимал должность члена совета директоров АО «Казтемиртранс» и Kazakhstan Energy Reinsurance Company, работал старшим преподавателем в КазГЮУ им. М. Нарикбаева по риск-менеджменту. Являлся автором телеграм-канала Risk Takers, посвященного вопросам управления рисками, моделирования и финансового сектора.
Тимур Абилкасымов окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования по специальностям «экономика бизнеса» и «экономика государственной политики» в 2011 году, получил степень MBA по специальности «риск-менеджмент» в Лондонской школе бизнеса и финансов. Является обладателем международного сертификата FRM (Financial Risk Manager) от Глобальной Ассоциации профессионалов по управлению рисками. Помимо прочего, Тимур Абилкасымов имеет сертификаты по операционным рискам, Базель III и Data science.