Тимур Абилкасымов стал председателем правления NAC Analytica

Известно, что Тимур Абилкасымов работал в АРРФР с мая 2021 года. До назначения советником председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка он занимал должность партнера консалтинговой компании ПОО «Radius Advisory Lab», где консультировал коммерческие банки и крупные холдинги Казахстана и Узбекистана по вопросам совершенствования систем управления рисками, корпоративного управления и внедрения стандартов МСФО. Работал в компаниях квазигосударственного сектора и БВУ, является членом Клуба молодых экспертов при Сенате Парламента РК.