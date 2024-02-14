Глава Петербурга проверил строительство новых станций метро

В июне прошлого года в тестовом режиме запустили щит «Надежда» для продолжения Невско-Василеостровской линии метро в сторону будущих станций «Богатырская» и «Каменка». По словам Александра Беглова, петербургские мастера, инженеры сумели сделать всё необходимое, чтобы восстановить как эти два щита, так и щит «Надежда».