Глава Петербурга проверил строительство новых станций метро

Протяжённость тестового участка — около 7 километров. Старт работе щита дал губернатор Александр Беглов. Щит пройдет четыре станции на новом участке линии — «Броневую», «Заставскую, “Боровую” и “Каретную”. Всего на строительстве линии от “Путиловской” до “Каретной” планируется задействовать четыре щита диаметром 5,6 метра.
«Мы начали работать над проходкой двух новых туннелей Красносельско-Калининской линии в 2023 году. В декабре пошёл первый щит. Второй щит пойдет параллельно. Такая технология значительно ускорит проходку. В сентябре планируем запустить ещё один щит, который изготавливает концерн “Алмаз-Антей”».
Глава Петербурга напомнил, что задачу обеспечить бесперебойное строительство объектов метрополитена в Санкт‑Петербурге поставил президент. В соответствии с поручением Владимира Путина, «Метрострой Северной Столицы» планирует построить 20 новых станций и реконструировать 12 существующих. Что же касается планов горда, то в новом Генплане предусмотрели новые станции метрополитена и уже занимаются выкупом земли под будущие депо.
В июне прошлого года в тестовом режиме запустили щит «Надежда» для продолжения Невско-Василеостровской линии метро в сторону будущих станций «Богатырская» и «Каменка». По словам Александра Беглова, петербургские мастера, инженеры сумели сделать всё необходимое, чтобы восстановить как эти два щита, так и щит «Надежда».
Сейчас «Метрострой Северной Столицы» ведёт строительство на станциях «Театральная» и «Горный институт» Лахтинско-Правобережной линии, на станциях «Путиловская» и «Юго-Западная» Красносельско-Калининской линии, а также завершает реконструкцию «Чернышевской».