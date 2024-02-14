Так, студентам-медикам на платных местах с четвертого курса будут возмещать стоимость обучения, но не более 250 тыс. руб. в год. Начиная с третьего курса каждому студенту целевой формы обучения ежегодно будут выплачивать 50 тыс. руб.
Областной бюджет будет компенсировать подготовку в ординатуре. За каждый оплаченный год врач должен будет отработать два года в областных госучреждениях здравоохранения. Кроме того, регион будет компенсировать медикам аренду жилья, но не более 30 тыс. руб.
Елена Ковалева.
Новые меры поддержки врачей ввели в Нижегородской области
С 2024 года в Нижегородской области вводятся новые меры поддержки врачей. Об этом сообщил главный редактор медицинского ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов по итогам встречи представителей минздрава региона со студентами института клинической медицины ННГУ.
Так, студентам-медикам на платных местах с четвертого курса будут возмещать стоимость обучения, но не более 250 тыс. руб. в год. Начиная с третьего курса каждому студенту целевой формы обучения ежегодно будут выплачивать 50 тыс. руб.