Челябинцев вынуждают переходить со спецсчетов капремонта под угрозой отключения лифтов

«Если на спецсчете дома на замену лифта накоплено 50% средств или жители смогут собрать нужную сумму за год, им предложат заплатить 30% авансом, оставшиеся 20% необходимо будет выплатить уже после замены лифта. Генеральный подрядчик меняет лифт за половину стоимости, а оставшуюся часть денег жители беспроцентно выплачивают в следующие пять лет за счет тех же взносов за капремонт. В среднем на все процедуры, начиная от подачи заявки и заканчивая запуском нового лифта, уходит около шести-семи месяцев. Сама замена лифта проводится не более 40 дней после его остановки. С одной стороны, это хорошо. А с другой — люди копили средства на спецсчете на замену системы ХГВС, отопления, ремонт кровли. И замена лифта со средств спецсчета лишит их этой мечты», — отметил генеральный директор АО «Нера. Консалтинг в ЖКХ» Никита Алешкин.