Челябинцев вынуждают переходить со спецсчетов капремонта под угрозой отключения лифтов

«По истечении срока использование лифтов без проведения оценки соответствия не допускается. Таким образом, владельцы лифтов, не обеспечившие требования технического регламента, должны будут сами приостановить их эксплуатацию», — рассказали в пресс-службе регоператора капремонта.
Из всех лифтов, требующих замены, 768 находятся в домах, формирующих фонд капремонта на общем счете регионального оператора, а 1 341 — в многоэтажках, формирующих фонд на специальных счетах.
«В большинстве случаев денежных средств на спецсчетах для замены лифтового оборудования недостаточно: либо собственники уже потратили средства на другие работы, либо не накопили и уже не успевают накопить», — отметили в пресс-службе регоператора.
В настоящий момент замена одного подъемника оценивается в среднем в 3,5−4 млн рублей. До конца текущего года регоператор капремонта планирует переоборудовать порядка 600 лифтов.
Чтобы попасть в краткосрочный план регионального оператора капремонта по замене лифтов, жильцам нужно закрыть специальные счета и перевести средства в общий котел. После этого уполномоченный орган организует работу по замене оборудования. Сейчас уже 38 домов, в которых требуется заменить 158 лифтов, перешли со спецсчета на общий. Девять зданий (нужно заменить 40 лифтов) приняли решение о смене способа формирования фонда.
В пресс-службе регоператора подчеркнули: если лифт со сроком службы 25 лет к 2025 году не будет заменен, то по решению органа местного самоуправления, в соответствии с требованиями ГЖИ, дом в принудительном порядке переведут со спецсчета на общий.
Челябинцы уже начали получать информацию о необходимости этого перехода. Так, жильцам дома № 137 по улице Комарова раздали листы для голосования за изменение с 1 марта способа формирования фонда капитального ремонта. Им предлагают перевести средства со специального счета в фонд. Также им предложили проголосовать за инициативу управляющей компании ЖЭУ «Терра-2» провести в 2024 году ремонт и замену лифтового оборудования в четырех подъездах.
В управляющей компании «Ремжилзаказчик» рассказали, что они обслуживают 525 лифтов, из которых 50 нужно заменить. Работы на десяти подъемниках запланированы в этом году. Еще по шести лифтам решения не приняты. Вопрос по ним будут рассматривать в комиссии УЖКХ администрации Челябинска. Нужно заменить 34 лифта в домах, где средства формируются на специальных счетах. Однако собственники не успели накопить необходимую сумму. Из-за этого два дома, где нужно заменить четыре лифта, уже перешли к регоператору, еще четыре многоэтажки приняли решение о переходе.
«Лифты, которые не успеют заменить, уже прошли оценку соответствия и подлежат выводу из эксплуатации в срок после 15 февраля 2025 года», — подчеркнули в УК.
Кроме того, собственники спецсчетов могут заменить лифтовое оборудование в рассрочку. Им предлагают растянуть оплату половины стоимости на пять лет, при этом не платить проценты. Чтобы воспользоваться рассрочкой, нужно подать заявку на сайте российского лифтового объединения.
«Если на спецсчете дома на замену лифта накоплено 50% средств или жители смогут собрать нужную сумму за год, им предложат заплатить 30% авансом, оставшиеся 20% необходимо будет выплатить уже после замены лифта. Генеральный подрядчик меняет лифт за половину стоимости, а оставшуюся часть денег жители беспроцентно выплачивают в следующие пять лет за счет тех же взносов за капремонт. В среднем на все процедуры, начиная от подачи заявки и заканчивая запуском нового лифта, уходит около шести-семи месяцев. Сама замена лифта проводится не более 40 дней после его остановки. С одной стороны, это хорошо. А с другой — люди копили средства на спецсчете на замену системы ХГВС, отопления, ремонт кровли. И замена лифта со средств спецсчета лишит их этой мечты», — отметил генеральный директор АО «Нера. Консалтинг в ЖКХ» Никита Алешкин.