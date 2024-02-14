Мэр Орлов анонсировал строительство второй Дацюк-арены

На первом этаже нового здания планируется оборудовать прокат коньков, гостевые холлы, раздевалки и столовую на 120 мест. Кроме того, будет организован выход на футбольные площадки и ледовую арену. Второй этаж будет занимать ледовая арена, а часть второго и третий — гостевой комплекс.