Мэр Орлов анонсировал строительство второй Дацюк-арены

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал строительство второй очереди Дацюк-арены. Новое здание будет расположено вблизи первого и соединено с ним смотровой галереей на втором этаже. Об этом градоначальник сообщил в своем личном telegram-канале.
— Стадион «Юность» готовят к строительству второй очереди «Дацюк-арены»: демонтированы старые трибуны, идёт устройство котлована и перекладка сетей. Заливка первого куба бетона состоится в феврале, — рассказал Алексей Орлов.
На первом этаже нового здания планируется оборудовать прокат коньков, гостевые холлы, раздевалки и столовую на 120 мест. Кроме того, будет организован выход на футбольные площадки и ледовую арену. Второй этаж будет занимать ледовая арена, а часть второго и третий — гостевой комплекс.
На новых площадках будут тренироваться хоккеисты, легкоатлеты, конькобежцы и футболисты.