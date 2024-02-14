«Белавиа» назвала причину отмены рейсов из Гомеля

МИНСК, 14 фев — Sputnik. Причиной отмены рейсов Гомель — Москва — Гомель в понедельник и вторник стала непогода, сообщили в пресс-службе «Белавиа».
В компании отметили, что пассажирам был предложен выбор.
«Вылететь в/из Минска, перенести рейс на другую дату или произвести полный возврат неиспользованных сегментов билета», — говорится в сообщении.
Кроме того, рейс Шарм-эль-Шейх — Гомель пришлось перенаправить во вторник из Гомеля в Минск, где он благополучно приземлился.
Что касается погодной ситуации в данный момент, то она благоприятная, поэтому выполнение рейсов запланировано в штатном режиме.
«Белавиа» принесла извинения пассажирам за неудобства, которые были вызваны погодными условиями. Там также уточнили, что решение о корректировке полетов принимают, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.
Рейсы из Гомеля в московский аэропорт Внуково «Белавиа» запустила 29 октября прошлого года. В связи с этим событием даже действовала особая цена: стоимость билета из Гомеля во Внуково составила от 25 евро, в обе стороны — от 61. Сейчас же за перелет в одну сторону придется заплатить примерно 53 евро.