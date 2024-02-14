«Белавиа» назвала причину отмены рейсов из Гомеля

Рейсы из Гомеля в московский аэропорт Внуково «Белавиа» запустила 29 октября прошлого года. В связи с этим событием даже действовала особая цена: стоимость билета из Гомеля во Внуково составила от 25 евро, в обе стороны — от 61. Сейчас же за перелет в одну сторону придется заплатить примерно 53 евро.