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В Волгограде снесут стены одряхлевшего кинотеатра «Юбилейный»

Изучив состояние элементов здания и стройматериалов, из которых они изготовлены, специалисты выяснили, что их не отремонтировать.
Источник: пресс-служба администрации Волгограда

Кинотеатр «Юбилейный», здание которого приобрел летом 2023 года саратовский предприниматель Ибрагим Джабраилов, снова станет одним из культурных центров Волгограда. Однако для этого сначала придется снести часть его стен. Это выяснилось в ходе обследования объекта архитекторами и инженерами — они провели целый комплекс экспертиз и изысканий.

«Изучив состояние элементов здания и стройматериалов, из которых они изготовлены, специалисты выяснили, что к примеру, стены кинозала пришли в такое состояние, что отремонтировать их невозможно. Принято решение демонтировать обветшавшие конструкции и воссоздать их заново. При этом будут использованы имеющиеся в архивах чертежи и фотографии объекта», — поясняют в пресс-службе мэрии.

В обновленном здании планируют разместить в частности кинотеатр, лекционную площадку, детский образовательный клуб, спортивные объекты. Автомобили на время просмотра фильмов или занятий можно будет оставить на парковке, под которую используют прилегающую территорию, Летом перед входом у здание будет работать плоскостной фонтан. Ранее волгоградцы-пешеходы показали, как в экстремальных условиях преодолевают Астраханский мост.

недвижимость