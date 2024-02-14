В Волгограде снесут стены одряхлевшего кинотеатра «Юбилейный»

«Изучив состояние элементов здания и стройматериалов, из которых они изготовлены, специалисты выяснили, что к примеру, стены кинозала пришли в такое состояние, что отремонтировать их невозможно. Принято решение демонтировать обветшавшие конструкции и воссоздать их заново. При этом будут использованы имеющиеся в архивах чертежи и фотографии объекта», — поясняют в пресс-службе мэрии.