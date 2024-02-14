«АвтоВАЗ» вернул государству бывший завод Nissan в Петербурге

«АвтоВАЗ» владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в «АвтоВАЗе» (67,69%) в госсобственность России. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2023 году составили 352,6 тысячи (рост почти в 2 раза в годовом выражении).