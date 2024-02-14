«АвтоВАЗ» вернул государству бывший завод Nissan в Петербурге

«Автозавод Санкт-Петербург», который пришел к нам в конце 2022-го, в 2023 году, сейчас, насколько вы знаете, мы его обратно отдали государству«, — заявил Костромин на конференции аналитического агентства “Автостат”.
РБК со ссылкой на источник уточнило, что новым собственником предприятия стал государственный институт НАМИ, которому завод и принадлежал до передачи «АвтоВАЗу».
В январе предприятие сообщило о выпуске первой партии автомобилей под новым брендом Xcite, пообещав раскрыть их внешний вид в конце февраля.
В декабре вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров выступил против передачи завода из собственности «АвтоВАЗа», несмотря на попадание тольяттинского автоконцерна под санкции США.
«АвтоВАЗ» владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в «АвтоВАЗе» (67,69%) в госсобственность России. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2023 году составили 352,6 тысячи (рост почти в 2 раза в годовом выражении).