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Остановить рост тарифов на услуги КТЖ требует мажилисмен

Депутат Мукаш Искандиров на пленарном заседании мажилиса озвучил запрос, касающийся работы национального перевозчика АО «НК “Қазақстан темір жолы”, передает BaigeNew.
Источник: Baigenews

С 2016 года тарифы на перевозки грузов по железной дороге в Казахстане выросли более чем в два раза. В 2023 году они повышались трижды. В 2024-м произошло повышение на МЖС на пять процентов, дополнительно заявлено повышение тарифа на локомотивную тягу на 35 процентов, обратил внимание депутат.

«Учитывая, что в общем тарифе на железнодорожные перевозки МЖС занимает в среднем 60 процентов, его увеличение приведёт к увеличению общего тарифа в 2,3−2,7 раза! Это даже не процентное увеличение, а кратное! Подача заявки на повышающие коэффициенты стала возможной благодаря введению в действие приказа министра национальной экономики № 179 от 27 ноября 2023 года “О внесении изменений и дополнений в приказ министра национальной экономики РК от 19 ноября 2019 года № 90 “Об утверждении правил формирования тарифов”, где добавлен пункт, позволяющий КТЖ применять повышающий коэффициент для “получения доходов для возврата основного долга по привлечённым кредитным ресурсам”, — сказал депутат.

По словам Искандирова, поданная в Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ заявка КТЖ на рост ценовых пределов на услуги МЖС (повышающие коэффициенты к утверждённым тарифам) для экспортных перевозок — в 3,89 раза в 2024 году, и в 4,42 раза в 2025 году, вызывает обеспокоенность отечественных экспортеров и создаёт риски снижения конкурентоспособности, потери рынков сбыта и остановки производств, что прямо противоречит задачам, которые озвучил президент в своем Послании.