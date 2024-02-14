Остановить рост тарифов на услуги КТЖ требует мажилисмен

«Учитывая, что в общем тарифе на железнодорожные перевозки МЖС занимает в среднем 60 процентов, его увеличение приведёт к увеличению общего тарифа в 2,3−2,7 раза! Это даже не процентное увеличение, а кратное! Подача заявки на повышающие коэффициенты стала возможной благодаря введению в действие приказа министра национальной экономики № 179 от 27 ноября 2023 года “О внесении изменений и дополнений в приказ министра национальной экономики РК от 19 ноября 2019 года № 90 “Об утверждении правил формирования тарифов”, где добавлен пункт, позволяющий КТЖ применять повышающий коэффициент для “получения доходов для возврата основного долга по привлечённым кредитным ресурсам”, — сказал депутат.