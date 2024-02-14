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Новые международные авиарейсы в Нукус запустят с 1 апреля

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. С 1 апреля будет налажено регулярное авиасообщение по направлениям Стамбул — Нукус — Ташкент и Самарканд — Нукус — Стамбул, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Такое поручение Минтрансу и Минэкологии, а также Uzbekistan Airways и всем компаниям-резидентам, зарегистрированным в Узбекистане, содержится в постановлении президента о комплексном социально-экономическом развитии и обеспечении занятости населения Каракалпакстана, подписанном 9 февраля 2024 года.

Планируется, что апрельский запуск регулярных международных авиарейсов из Нукуса и других городов Узбекистана в Стамбул и обратно привлечет в Каракалпакстан поток туристов и создаст благоприятные условия для их путешествий.

Кроме того, президент поручил обеспечить дислокацию одного борта L-410 из числа вновь закупаемых самолетов для внутренних рейсов в Каракалпакстан.

Напомним, что в начале года Шавкат Мирзиёев поручил разработать программу по развитию туризма в Каракалпакстане. Одним из важных направлений в этой работе было названо развитие Нукусского аэропорта и увеличение за счет этого авиаперевозок в Каракалпакстан.

туризм и отдых