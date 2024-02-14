Новые международные авиарейсы в Нукус запустят с 1 апреля

Напомним, что в начале года Шавкат Мирзиёев поручил разработать программу по развитию туризма в Каракалпакстане. Одним из важных направлений в этой работе было названо развитие Нукусского аэропорта и увеличение за счет этого авиаперевозок в Каракалпакстан.