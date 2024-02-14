Новые международные авиарейсы в Нукус запустят с 1 апреля

Такое поручение Минтрансу и Минэкологии, а также Uzbekistan Airways и всем компаниям-резидентам, зарегистрированным в Узбекистане, содержится в постановлении президента о комплексном социально-экономическом развитии и обеспечении занятости населения Каракалпакстана, подписанном 9 февраля 2024 года.
Планируется, что апрельский запуск регулярных международных авиарейсов из Нукуса и других городов Узбекистана в Стамбул и обратно привлечет в Каракалпакстан поток туристов и создаст благоприятные условия для их путешествий.
Кроме того, президент поручил обеспечить дислокацию одного борта L-410 из числа вновь закупаемых самолетов для внутренних рейсов в Каракалпакстан.
Напомним, что в начале года Шавкат Мирзиёев поручил разработать программу по развитию туризма в Каракалпакстане. Одним из важных направлений в этой работе было названо развитие Нукусского аэропорта и увеличение за счет этого авиаперевозок в Каракалпакстан.