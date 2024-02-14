Контроль за маршрутками усилят в Беларуси с 16 по 26 февраля

Сообщается, что в указанные период сотрудники ГАИ будут контролировать соблюдение водителями ПДД. Кроме того, к указанным мероприятиям также присоединятся сотрудники Транспортной инспекции. В ведомстве перечислили основные нарушения, которые допускают водители маршруток. Среди них указаны перевозка пассажиров сверх того числа, которое заявлено в транспортном средстве. Также указано превышение скорости.