Ущерб от забастовки водителей West Oil Software в Мангистау достиг 1 млрд тенге

АЛМАТЫ, 14 фев — Sputnik. Больше двух месяцев бастуют водители компании West Oil Software в Мангистау — ущерб от забастовки превысил 1 млрд тенге.
Компания оказывает транспортные услуги на месторождении Жетыбай (где добывает нефть дочка «КазМунайГаза»). Работники требуют включить компанию в состав «КазМунайГаза» и довести зарплаты до уровня КМГ.
В КМГ отвечают, что минимальная зарплата у них составляет 380 тыс. тенге, средняя 735 тысяч тенге, максимальная — 890 тыс. тенге.
- дополнительно работникам производится оплата за работу в выходные и праздничные дни в соответствии с Трудовым кодексом.
- со стороны работодателя исполняются обязательства по оплате труда и социальным выплатам.
«Продолжительная забастовка наносит ущерб ММГ в размере 23 миллионов тенге в день, с начала забастовки она оценивается свыше 1 миллиарда тенге, — сообщили в АО “КазМунайГаз”.
В связи с этим работодатель рассматривает вопрос о прекращении трудовых отношений с участниками забастовки в одностороннем порядке в соответствии с законодательством.
Кроме того, КМГ не будет открывать дополнительный штат в дочерних организациях и создавать новую дочернюю организацию.
«Поэтому мы призываем участников забастовки к решению вопросов путем диалога, для этого призываем к прекращению незаконной забастовки и возвращению на работу», — говорится в заявлении компании.