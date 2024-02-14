Россия предложила Беларуси создать единое управление рисками в таможне

Так Россия рассчитывает усилить контроль над поставкой автомобилей, которые были оформлены по льготным правилам в одной стране, но фактически используются в другой стране — участнице союза. Таможенные органы ЕАЭС должны будут ежемесячно направлять в Евразийскую экономическую комиссию данные о средней таможенной стоимости ввозимых товаров (в первую очередь автомобилей) на территорию государства — члена союза из третьих стран.