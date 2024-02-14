Россия предложила Беларуси создать единое управление рисками в таможне

Государствам — участникам ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан) Россия предлагает создать до 1 апреля 2024 года «единый процесс управления рисками и единые профили рисков для всех таможенных служб».
Это нужно для «проведения таможенными органами государств — членов союза совместных мероприятий по организации таможенного контроля» товаров, которые были оформлены в одном государстве, а затем были ввезены в другое. Цель — возможность дополнительного начисления таможенными органами таможенных пошлин и иных платежей.
Так Россия рассчитывает усилить контроль над поставкой автомобилей, которые были оформлены по льготным правилам в одной стране, но фактически используются в другой стране — участнице союза. Таможенные органы ЕАЭС должны будут ежемесячно направлять в Евразийскую экономическую комиссию данные о средней таможенной стоимости ввозимых товаров (в первую очередь автомобилей) на территорию государства — члена союза из третьих стран.
При этом в России до конца 2027 года продлят льготный порядок оформления автомобилей, ввезенных по схеме параллельного импорта.