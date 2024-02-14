Belavia запустила рейсы из Гомеля во Внуково и Шереметьево

Во Внуково рейсы будут выполняться по вторникам, пятницам и воскресеньям. В Шереметьево — по понедельникам, четвергам.
Отмечается, что полетная программа в Шереметьево стартует с 31 марта.
В сообщении авиаперевозчика приводятся плюсы каждого из московских аэропортов. Так, Внуково удобен для прилета, если надо сразу попасть в южную часть мегаполиса. Также данный аэропорт имеет удобный выход на ж/д платформу «Аэроэкспресса», к автобусным остановкам.
Плюсы Шереметьево: оптимален для пассажиров, кто направляется на север или запад Москвы. Удобно добираться в город «Аэроэкспрессом» от терминалов B, С, D, E, F. Время в пути — от 35 минут.