Belavia запустила рейсы из Гомеля во Внуково и Шереметьево

Для удобства пассажиров рейсы Гомель — Москва теперь будут выполняться не только во Внуково, но и в Шереметьево. Частота полетов по маршруту Гомель — Москва останется прежней: 5 раз в неделю. Об этом сообщили в Telegram-канале авиаперевозчика.