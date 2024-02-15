Bloomberg узнал, сколько лет нужно Европе для военного паритета с Россией

Как отмечает агентство, в ЕС понимают, что им не следует рассчитывать на США в защите Европы, но наращивание собственного военного потенциала до уровней, сопоставимых с российским, может занять до десяти лет. Вместе с этим, согласно оценкам западных разведок, Россия может оказаться готова атаковать члена НАТО в течение гораздо более короткого периода — от трех до пяти лет.