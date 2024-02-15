План по ремонту и реконструкции дорог озвучила мэрия Владивостока — адреса

Кроме того, во Владивостоке в 2024—2025 годах будет вестись проектирование реконструкции и строительства 7 объектов дорожной инфраструктуры — это развязки на улице Фирсова, дороги в районе проспекта Красного Знамени, улиц Аллилуева и Котельникова, а также двух участков улицы Русской — от Шуйской до проспекта 100-летия Владивостока и от кольца «Багратиона» до Майора Филипова.