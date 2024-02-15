План по ремонту и реконструкции дорог озвучила мэрия Владивостока — адреса

Во Владивостоке в текущем году планирует провести масштабные работы в сфере улично-дорожной сети по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе мэрии города.
Так, комплексно отремонтируют улицы Никифорова, Сафонова, Героев Хасана, Авроровскую, Иманскую, Комсомольскую, перекрёстки Адмирала Кузнецова — Адмирала Юмашева — Нейбута и Иртышская — Гамарника.
Также за счёт привлеченных средств специального казначейского кредита в городе построят дороги в микрорайоне Патрокл, реконструируют участок на Адмирала Горшкова (от перекрёстка с Майора Филипова до трассы Седанка — Патрокл), построят развязку на трассе Седанка — Патрокл в районе Зелёного Угла и сделают к ней новую дорогу, а также проведут работы по реконструкции транспортного движения на перекрёстке проспект 100-летия Владивостока — улица Русская.
Кроме того, во Владивостоке в 2024—2025 годах будет вестись проектирование реконструкции и строительства 7 объектов дорожной инфраструктуры — это развязки на улице Фирсова, дороги в районе проспекта Красного Знамени, улиц Аллилуева и Котельникова, а также двух участков улицы Русской — от Шуйской до проспекта 100-летия Владивостока и от кольца «Багратиона» до Майора Филипова.
В планах мэрии также строительство надземного пешеходного перехода через дорогу и ж/д пути в районе Фадеева, 16, дороги в районе «Лесной квартал» до выезда в районе «Фабрики Заря» и моста в районе улиц Бородинской и Русской.