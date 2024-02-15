Большинство заведений общепита в Хабаровском крае работает с нарушениями

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора провело 118 проверок заведений общепита. В итоге нарушения обнаружили в 77 случаях, что составляет 65%.
Всего за минувшие полтора месяца прошло больше 35 выездов по всему Дальнему Востоку, в том числе в Хабаровском крае и Магаданской области. Проведен анализ работы 82 точек.
— Основная часть нарушений связана с несвоевременным гашением электронных ветеринарных сопроводительных документов на поступающую продукцию, а также отсутствием зарегистрированной площадки во ФГИС «Меркурий». Подобные нарушения становятся причиной теневого оборота поставляемой небезопасной животноводческой продукции, опасной для здоровья и жизни людей, — рассказали в управлении Россельхознадзора.
Больше всего нарушений обнаружили в Приморье — 37, в Хабаровском крае — 14 нарушений, в Сахалинской области — 11, в Камчатском крае — восемь, и семь нарушений допущено предприятиями из Магаданской области.