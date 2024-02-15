В Новосибирске рассказали об удешевлении развязки на Матвеевке на 2 млрд

И.о. мэра Новосибирска Олег Клемешов заявил, что развязка на Матвеевке будет стоить дешевле. Проект будет стоить 9 млрд рублей вместо 11 после внесения изменений в документацию.
Напомним, в Новосибирске планируется построить дорожную развязку в районе железнодорожного переезда у поселка Матвеевка в Первомайском районе. В прошлом году стоимость проекта оценивалась в 11 млрд рублей, из-за чего высказывались опасения из-за реализации развязки. Однако ряд экспертов внесли замечания, которые позволят удешевить проект на 2 млрд, рассказал Клемешов на сессии в горсовете.
По его словам, в конце мая проект должен быть полностью подготовлен, после чего городские власти пойдут с ним к федеральным органам для получения финансирования.
Изначально о проекте развязки на Матвеевке заговорили еще в 2012 году. Экс-мэр города Анатолий Локоть в 2021 году оценивал стоимость её строительства в 2 млрд рублей. В том же году глава НСО Андрей Травников рассказал о необходимости построить развязку на Матвеевке премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, который обещал помочь с финансированием проекта.
Напомним, развязка на Станционной соединит улицы Забалуева и Дукача в Новосибирске.