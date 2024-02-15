В Новосибирске рассказали об удешевлении развязки на Матвеевке на 2 млрд

Изначально о проекте развязки на Матвеевке заговорили еще в 2012 году. Экс-мэр города Анатолий Локоть в 2021 году оценивал стоимость её строительства в 2 млрд рублей. В том же году глава НСО Андрей Травников рассказал о необходимости построить развязку на Матвеевке премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, который обещал помочь с финансированием проекта.