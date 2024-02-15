ОДК Ростеха начала выпуск жаропрочных лопаток двигателя ПД-8 для «Суперджет-100»

Объединенная двигателестроительная корпорация начала производство лопаток турбин для новых отечественных двигателей ПД-8, которыми будут оснащаться все самолеты SJ-100, собираемые в Комсомольске-на-Амуре. Эти детали выдерживают особо высокие нагрузки и температуры и изготавливаются из новейших жаропрочных никелевых сплавов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».