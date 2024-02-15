ОДК Ростеха начала выпуск жаропрочных лопаток двигателя ПД-8 для «Суперджет-100»

Объединенная двигателестроительная корпорация начала производство лопаток турбин для новых отечественных двигателей ПД-8, которыми будут оснащаться все самолеты SJ-100, собираемые в Комсомольске-на-Амуре. Эти детали выдерживают особо высокие нагрузки и температуры и изготавливаются из новейших жаропрочных никелевых сплавов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Для изготовления ряда элементов двигателя ПД-8 ближнемагистрального самолета «Суперджет-100» разработаны пять новых сплавов, в том числе для выпуска высоконагруженных рабочих лопаток турбин низкого и высокого давления. Созданные сплавы соответствуют всем мировым стандартам.
— Любой современный двигатель — это, в первую очередь, результат научных изысканий и открытий. Разработанные литейные сплавы позволили реализовать передовые характеристики, заложенные конструкторами в силовую установку. Отмечу, внедрить новые материалы в изготовление заготовок лопаток удалось без перестроения существующего производства, — рассказал главный инженер предприятия-разработчика «ОДК-Сатурн» Игорь Ильин.
За получение новых сплавов авторский коллектив, в который входили сотрудники «ОДК-Сатурн» Игорь Ильин, Сергей Заводов, Валерий Шабров и Андрей Троицкий, удостоился премии правительства Российской Федерации в области науки и техники. Награду руководителю авторского коллектива Евгению Каблову вручил лично премьер-министр России Михаил Мишустин.