Бассейн, сауна и душевая: в Новосибирске продают квартиру со СПА-зоной за 43 млн

В Новосибирске 43 миллиона рублей просят за квартиру со СПА-зоной на Красном проспекте. Соответствующее объявление было опубликовано на сайте «N1».
Объявление было размещено агентством недвижимости «БК Недвижимость» в начале февраля. В нём говорится о продаже квартиры общей площадью 299,8 квадратных метров в таунхаусе, построенном в 2010 году. Это жилье имеет четыре этажа и условно разделено на различные зоны: гостевую, приватную и досуговую.
В объявлении также упоминается наличие СПА-зоны на цокольном этаже с бассейном, сауной, душевой и зоной отдыха. На первом этаже дома находится теплый гараж с парковочным местом и отдельный парадный вход.
Цена этой недвижимости составляет 43 миллиона рублей, что соответствует стоимости 143 429 рублей за квадратный метр.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что квартиру за 135 млн рублей продают в Новосибирске.