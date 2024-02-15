Бассейн, сауна и душевая: в Новосибирске продают квартиру со СПА-зоной за 43 млн

Объявление было размещено агентством недвижимости «БК Недвижимость» в начале февраля. В нём говорится о продаже квартиры общей площадью 299,8 квадратных метров в таунхаусе, построенном в 2010 году. Это жилье имеет четыре этажа и условно разделено на различные зоны: гостевую, приватную и досуговую.