В Новосибирской области создадут более 10 тысяч мест в школах

В 2024 году в Новосибирской области строят 15 новых школ на 10500 мест. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Школы строят в рамках нацпроектов. В прошлом в НСО построили шесть новых школ на 3300 мест, а также детский сад на 320 мест.
На данный момент в селе Марусино под Новосибирском заканчивается возведение школы на 550 мест. Стоимость строительства составила более 1,4 млрд рублей.
На улице Большой в Новосибирске строят школу на 825 мест. Стоимость данного объекта составляет 1,8 млрд рублей.
Из федерального и областного бюджета в этом голду выделено 10,5 млрд рублей на строительство школ. Также запланировано проектирование еще восьми школ на 3,5 тысяч и мест и трех детсадов на 300 мест. Их сдача запланирована на 2025−2026 годы.
Напомним, жительница Новосибирска пожаловалась на состояние туалетов в школе № 192.