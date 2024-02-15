В Новосибирской области создадут более 10 тысяч мест в школах

Из федерального и областного бюджета в этом голду выделено 10,5 млрд рублей на строительство школ. Также запланировано проектирование еще восьми школ на 3,5 тысяч и мест и трех детсадов на 300 мест. Их сдача запланирована на 2025−2026 годы.