Названа средняя месячная зарплата в Челябинской области

Анализ экономических отчетов показал, что средняя месячная заработная плата на Южном Урале в прошлом году была равна 56 869 рублей. Ситуация анализировалась в период с января по ноябрь 2023 года, данные за декабрь еще не подбиты. Отметим, что в ноябре зарплата работников южноуральских предприятий в сравнении со средним годовым срезом была несколько выше — 60 699,6 рубля.
Статистическое ведомство отмечает, что номинальная зарплата в Челябинской области за год выросла на 16,3%, а реальная — на 10,2%.
Как отмечают аналитики, самые высокие зарплаты на Южном Урале в прошлом году фиксировались у работников финансовой и страховой сферы — здесь среднестатистический квиток показывал цифры в 75 737,2 рубля. Самые низкие зарплаты были у работников гостиниц и предприятий общественного питания — 31 837,9 рубля.