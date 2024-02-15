Названа средняя месячная зарплата в Челябинской области

Анализ экономических отчетов показал, что средняя месячная заработная плата на Южном Урале в прошлом году была равна 56 869 рублей. Ситуация анализировалась в период с января по ноябрь 2023 года, данные за декабрь еще не подбиты. Отметим, что в ноябре зарплата работников южноуральских предприятий в сравнении со средним годовым срезом была несколько выше — 60 699,6 рубля.