Росприроднадзор требует взыскать с речного пароходства 432 млн за вред Ангаре

Напомним, что 16 августа 2023 года на 144-м км реки Ангара в районе Свирска в Иркутской области баржа-площадка № 2008, груженная каменным углем, получила крен на правый борт. В результате чего произошло перемещение груза, следствием которого стало затопление баржи. Было возбуждено уголовное дело.