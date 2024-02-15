Росприроднадзор требует взыскать с речного пароходства 432 млн за вред Ангаре

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории требует с Восточно-Сибирского речного пароходства 431,7 млн рублей за экологический вред, нанесенный реке Ангара. Соответствующий иск ведомство направило в Арбитражный суд Иркутска, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС.
В течение пяти рабочих дней по иску примут решении о принятии его в производство. Судебное заседание пока не назначено.
Напомним, что 16 августа 2023 года на 144-м км реки Ангара в районе Свирска в Иркутской области баржа-площадка № 2008, груженная каменным углем, получила крен на правый борт. В результате чего произошло перемещение груза, следствием которого стало затопление баржи. Было возбуждено уголовное дело.