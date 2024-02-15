Шахтерские города Красноярского края готовят заявки для участия во Всероссийском конкурсе

За всю историю конкурса в Красноярском крае реализовано четырнадцать проектов, из них шесть — в городах присутствия СУЭК, Компания всегда наряду с администрациями муниципалитетов, архитекторами и жителями участвует в разработке фор-эскизов, подготовке конкурсной документации. В текущем году они вновь готовят проекты на конкурс — это будет продолжение реконструкции улицы Ленина в Бородино и экопарка «Березовая роща» в Назарово, строительство площадки для экстремальных видов спорта в Минусинске. В случае победы каждый из них может получить от 50 до 100 млн рублей на реализацию.