Шахтерские города Красноярского края готовят заявки для участия во Всероссийском конкурсе

За всю историю конкурса в Красноярском крае реализовано четырнадцать проектов, из них шесть — в городах присутствия СУЭК, Компания всегда наряду с администрациями муниципалитетов, архитекторами и жителями участвует в разработке фор-эскизов, подготовке конкурсной документации. В текущем году они вновь готовят проекты на конкурс — это будет продолжение реконструкции улицы Ленина в Бородино и экопарка «Березовая роща» в Назарово, строительство площадки для экстремальных видов спорта в Минусинске. В случае победы каждый из них может получить от 50 до 100 млн рублей на реализацию.
Юлия Кузнецова, руководитель архитектурного бюро, которому принадлежат «победные» проекты: «Сейчас идет самый интересный этап — вовлечение жителей в процесс проектирования. Горожане выбирают не только то, что хотели бы видеть на благоустроенном пространстве, но и чем заниматься, заполняют онлайн-анкету. Мы находим новые формы соучаствующего проектирования, проводим круглые столы, телемосты, флешмобы, урбан-форумы. Наша задача — узнать предпочтения разных групп пользователей. И после большой аналитики архитектор точно знает, что именно хочет население». Подобные мероприятия уже прошли в Назарово, на очереди — Бородино и Минусинск.
До 1 июня межведомственная комиссия при краевом министерстве строительства и ЖКХ рассмотрит все идеи благоустройства. Проекты, которые будут наилучшим образом соответствовать конкурсным критериям, отправят в федеральный Минстрой. Победителей конкурса объявят в сентябре.