Одна из последних компаний миллиардера Рыболовлева закрывает бизнес в Перми

Компания «Кастом Кэпитал», ялвяющаяся одним из последних активов миллиардера Дмитрия Рыболовлева, закрывает бизнес в Перми, сообщает «Ъ-Прикамье».
Организация подала заявление об аннулировании лицензии на управление инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Банк России её аннулировал.
Как уточняет «Ъ-Прикамье», компания была куплена в интересах господина Рыболовлева семь лет назад. «Кастом Кэпитал» занималась доверительным управлением имуществом закрытых паевых инвестиционных фондов. Предполагается, что её планировали закрыть давно, однако сначала организации нужно было продать имущество инвестфондов, включая недвижимость в Перми и земельные участки в Краснодарском крае.
Закрытие компании связано с уходом миллиардера Дмитрия Рыболовлева из пермского бизнеса.
Напомним, пермский бизнесмен, миллиардер Дмитрий Рыболовлев в конце января проиграл суд с аукционный дом Sotheby s. Миллиардер пытался доказать, что был обманут арт-консультантом Ивом Бувье, который, по словам Рыболовлева, завысил стоимость произведений искусства, которые приобретал пермский миллиардер. Старейший аукционный дом, по его мнению, был в сговоре с арт-дилером. По данным ряда СМИ, на одном из заседаний господин Рыболовлев расплакался, рассуждая о прозрачности арт-рынка.