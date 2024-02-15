Одна из последних компаний миллиардера Рыболовлева закрывает бизнес в Перми

Как уточняет «Ъ-Прикамье», компания была куплена в интересах господина Рыболовлева семь лет назад. «Кастом Кэпитал» занималась доверительным управлением имуществом закрытых паевых инвестиционных фондов. Предполагается, что её планировали закрыть давно, однако сначала организации нужно было продать имущество инвестфондов, включая недвижимость в Перми и земельные участки в Краснодарском крае.