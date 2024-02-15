Золотой «квадрат». Нижний обогнал Москву по росту цен на новостройки

В Нижнем Новгороде быстрее всего в 2023 году цены росли в новостройках в Нижегородском и Советском районах. На прежнем уровне цены на новую недвижимость остались лишь в одном районе — Канавинском, но и там они внушительные. Так, квартиры в строящемся жилом комплексе комфорт-класса в границах улиц Актюбинская — Конотопская — Якорная обойдутся от 3,81 млн руб. (однокомнатная) до 8,3 млн руб. (трёхкомнатная). А в жилом комплексе бизнес-класса на Мещерском бульваре цены даже за квартиру-студию от 19,9 кв. м начинаются с 6,19 млн руб.