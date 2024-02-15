Золотой «квадрат». Нижний обогнал Москву по росту цен на новостройки

Квартира в новом доме — мечта многих нижегородцев. Однако осуществить её всё сложнее. Нижний Новгород по итогам 2023 года вошёл в тройку российских городов по росту цен на жильё в новостройках. Почему? Разбирался nn.aif.ru.
Мало и дорого.
За 2023 год цены на новостройки в Нижнем Новгороде по сравнению с 2022-м выросли на 21,7%. В среднем квадратный метр в новом жилье вырос в цене на 20 тыс. руб. и к январю 2024 года достиг рекордных 167 тыс. руб. Таковы данные «Яндекс Недвижимость».
На первом месте этого рейтинга по росту цен вовсе не Москва, а Челябинск (+25,6%), на втором — Сочи (+23,3%). В Москве же первичная жилая недвижимость подорожала на 6,7%, в Санкт-Петербурге — на 4,3%.
В Нижнем Новгороде быстрее всего в 2023 году цены росли в новостройках в Нижегородском и Советском районах. На прежнем уровне цены на новую недвижимость остались лишь в одном районе — Канавинском, но и там они внушительные. Так, квартиры в строящемся жилом комплексе комфорт-класса в границах улиц Актюбинская — Конотопская — Якорная обойдутся от 3,81 млн руб. (однокомнатная) до 8,3 млн руб. (трёхкомнатная). А в жилом комплексе бизнес-класса на Мещерском бульваре цены даже за квартиру-студию от 19,9 кв. м начинаются с 6,19 млн руб.
Семья нижегородцев Мишуковых, три человека, сейчас живёт в однокомнатной квартире на Мещерском бульваре. Пока возможности купить жилплощадь побольше в том же районе нет. «Нашу квартиру риелторы оценивают в 4 млн руб., — говорит Юлия Мишукова. — А двушка даже в старом фонде в этом районе — от 6 млн руб. Новостройки мы вовсе не рассматриваем — дорого».
Одну из причин рекордного роста цен в Нижнем эксперты рынка видят в том, что жилья в городе-миллионнике на самом деле строят не так уж много — спрос опережает предложение.
По данным Нижегородстата, объём жилищного строительства в Нижнем Новгороде за 2023 год в сравнении с 2022-м тоже вырос солидно — на 23,8%. В областной столице в прошлом году ввели 711,1 тыс. кв. метров жилья.
Но для сравнения: только за девять месяцев 2023 года в соседней Казани ввели в эксплуатацию 1,03 млн кв. м, а в Екатеринбурге — почти 1,2 млн кв. м.
В Краснодаре с января по сентябрь 2023 года построили 2,1 млн кв. м жилья — почти втрое больше, чем в Нижнем Новгороде.
Арматурой по смете.
Ещё один фундаментальный фактор удорожания жилья в новостройках по всей России — стоимость строительных материалов. В лидерах роста по итогам 2023 года — битум (+69%), стальная арматура (рост до 25%), листовая сталь (+22%). Оправдано ли такое удорожание, уже расследует Федеральная антимонопольная служба.
Существенно влияют на цены в новостройках и плановые показатели инфляции, которые застройщик обязательно закладывает в смету, напоминает заведующий кафедрой экономической теории и методологии Института экономики и предпринимательства ННГУ, доктор экономических наук Александр Золотов. «Играет роль и фактор ажиотажа: вот-вот закончится действие льготных ипотечных программ, надо брать сейчас, дальше будет дороже, — говорит эксперт. — На мой взгляд, социально важному рынку жилья необходим государственный контроль в плане отслеживания и корректировки роста цен».
А что же делать рядовому новосёлу — покупать квартиру или подождать?
«Застройщики при помощи скрытых скидок, рассрочек будут стараться удержать нынешний уровень цен, чтобы “в лобовую” не устраивать снижения цен на опережение, — уверен профессиональный участник рынка недвижимости Борис Горелик. — Быстрого обвала цен на жильё, скорее всего, не будет. Если квартирный вопросу у вас встал остро, не ждите ещё 20 лет — покупайте и живите».