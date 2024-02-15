Казахстанцы смогут легально работать в Катаре

По результатам переговоров главы государства Касым-Жомарта Токаева и эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани подписано cоглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар о регулировании трудоустройства казахстанских работников, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты населения.
Соглашение направлено на защиту трудовых и социальных прав казахстанцев, работающих или планирующих работать в Катаре. Оно включает в себя организационные и правовые моменты, создающие необходимые условия для трудоустройства и защиты прав трудящихся из Казахстана.
В рамках соглашения казахстанцам предоставляется возможность легального трудоустройства на основе заявок работодателей в Катаре. Будет создан Совместный комитет между Казахстаном и Катаром для координации действий, привлечения квалифицированных рабочих и разрешения трудовых споров.
Подписание этого соглашения осуществлено в соответствии с планом действий по реализации Концепции миграционной политики Республики Казахстан на 2023−2027 годы. Соглашение требует дальнейшей ратификации в соответствии с национальными процедурами.