В Волгоградской области подешевели маргарин и чай, но подорожала капуста

По данным статистического ведомства, с 6 по 12 февраля текущего года подешевели фруктово-ягодные консервы для детского питания на 1,5%, маргарин — на 1%, черный чай — на 0,8% и сахар — на 0,7%. За эти продукты горожане заплатят 415,96 ₽, 185,81 ₽, 925,06 ₽ и 66,04 ₽ за кг.