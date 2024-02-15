В Волгоградской области подешевели маргарин и чай, но подорожала капуста

По данным статистического ведомства, с 6 по 12 февраля текущего года подешевели фруктово-ягодные консервы для детского питания на 1,5%, маргарин — на 1%, черный чай — на 0,8% и сахар — на 0,7%. За эти продукты горожане заплатят 415,96 ₽, 185,81 ₽, 925,06 ₽ и 66,04 ₽ за кг.
В то же время поднялись в цене белокочанная капуста — на 5,1%, свежие огурцы — на 4,5%, свекла и бананы — на 1,8%. Теперь их стоимость за килограмм составляет 36,57 ₽, 228,99 ₽, 34,82 ₽ и 136,76 ₽
Также подорожали морковь, картофель, яблоки, репчатый лук, соль, сливочное масло и творог.