Россия с 1 апреля вводит пошлины на автомобили, растаможенные в ЕАЭС

Если исходить из данных Автостата, то в 2023 году из Беларуси в Россию ввезли 14,1 тыс. новых автомобилей из 707 тыс. — и это без учета Geely, собираемых на нашем заводе. А Кыргызстан, в котором и вовсе нет своих автопроизводителей, стал вторым после Китая поставщиком иномарок в РФ.