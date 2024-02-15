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Россия с 1 апреля вводит пошлины на автомобили, растаможенные в ЕАЭС

Российское правительство 13 февраля утвердило схему, по которой будут рассчитывать платежи за ввоз машин из стран ЕАЭС. Это закрывает для белорусов возможность заработать на пригоне автомобилей для россиян. Документ вступает в силу с 1 апреля.
Источник: РИА "Новости"

Решение принято, чтобы создать равные условия для граждан и компаний, которые ввозят транспортные средства, растаможенные в странах ЕАЭС, с теми, кто проходит процедуру растаможки в России.

По новым правилам недоплаченные налоги и сборы при ввозе автомобиля в Россию из стран ЕАЭС будут учитываться в составе утилизационного сбора. Этот сбор должны обязательно уплачивать как физические, так и юридические лица.

Еще один важный момент касается электромобилей: с 1 апреля их растаможка при ввозе из стран ЕАЭС будет возможна только в России.

Это значит, что белорусские дилеры и частные лица больше не смогут заработать на пригоне машин для российских покупателей. Из-за более лояльных условий растаможки эта схема была популярна в последние годы.

Если исходить из данных Автостата, то в 2023 году из Беларуси в Россию ввезли 14,1 тыс. новых автомобилей из 707 тыс. — и это без учета Geely, собираемых на нашем заводе. А Кыргызстан, в котором и вовсе нет своих автопроизводителей, стал вторым после Китая поставщиком иномарок в РФ.

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