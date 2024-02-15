Россия с 1 апреля вводит пошлины на автомобили, растаможенные в ЕАЭС

Решение принято, чтобы создать равные условия для граждан и компаний, которые ввозят транспортные средства, растаможенные в странах ЕАЭС, с теми, кто проходит процедуру растаможки в России.
По новым правилам недоплаченные налоги и сборы при ввозе автомобиля в Россию из стран ЕАЭС будут учитываться в составе утилизационного сбора. Этот сбор должны обязательно уплачивать как физические, так и юридические лица.
Еще один важный момент касается электромобилей: с 1 апреля их растаможка при ввозе из стран ЕАЭС будет возможна только в России.
Это значит, что белорусские дилеры и частные лица больше не смогут заработать на пригоне машин для российских покупателей. Из-за более лояльных условий растаможки эта схема была популярна в последние годы.
Если исходить из данных Автостата, то в 2023 году из Беларуси в Россию ввезли 14,1 тыс. новых автомобилей из 707 тыс. — и это без учета Geely, собираемых на нашем заводе. А Кыргызстан, в котором и вовсе нет своих автопроизводителей, стал вторым после Китая поставщиком иномарок в РФ.