В Омске увеличились цены на две популярные марки бензина

По словам специалистов, средняя стоимость бензина за январь 2024 года выросла на 18 копеек (0,39%). Повышение цен наблюдается только на две марки топлива: АИ-92 и АИ-95. Первый в среднем стоил 48,17 рублей за литр (+20 копеек), а второй — 52, 39 рубля (+27 копеек).
Цена на бензин марок ИА-98 и АИ-100 остались прежними. Их средняя стоимость составляет 67,51 рублей за литр.
Аналитики также сообщили, что дизельное топливо и газ для автомобилей за первый месяц года немного подешевели. На конец января дизельное топливо стоило в среднем 67, 51 рублей (-36 копеек), а газ стоил в среднем 22,85 рубля за литр (-47 копеек).