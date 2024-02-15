В Омске увеличились цены на две популярные марки бензина

По словам специалистов, средняя стоимость бензина за январь 2024 года выросла на 18 копеек (0,39%). Повышение цен наблюдается только на две марки топлива: АИ-92 и АИ-95. Первый в среднем стоил 48,17 рублей за литр (+20 копеек), а второй — 52, 39 рубля (+27 копеек).