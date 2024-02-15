Под Екатеринбургом создадут гигантский парк развлечений

«Есть идея создания постоянно действующего интерактивного музея на Заводе, уже есть инвесторы. В рамках развития кластера “Большая Сысерть” на “Сысертской сотне” хотим огородить один из участков и поселить там 500 оленей», — цитируют «Моменты» Гункевича.
Одним из самых масштабных проектов, который могут реализовать в Сысерти, станет строительство уральского парка развлечений. Решение о том, что развлекательная площадка появится в регионе уже есть, отметил Гункевич. На сегодняшний день представители компании ведут переговоры о строительстве парка.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге открыли термальный комплекс ЮГА, расположенный на Горнощитской территории. «Сбербанк» профинансировал строительство комплекса, который реализовала организация «Облик». Общий объем финансирования банка составил один млрд рублей, еще 500 млн рублей вложил сам застройщик.