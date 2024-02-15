Под Екатеринбургом создадут гигантский парк развлечений

Одним из самых масштабных проектов, который могут реализовать в Сысерти, станет строительство уральского парка развлечений. Решение о том, что развлекательная площадка появится в регионе уже есть, отметил Гункевич. На сегодняшний день представители компании ведут переговоры о строительстве парка.