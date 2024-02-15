Юрист предупредила о самом опасном способе аренды квартир

Если при аренде недвижимости не заключить договор найма, собственник или квартиросъемщик могут потерпеть потери. Об этом сообщила юрист Анастасия Хандруева. Она предупредила обо всех подводных камнях этого способа.
Так, если не заключить договор, квартиросъемщик может в любой момент потерять жилье. Также в квартире неожиданно может появиться еще один жилец. Собственник при этом может в любой момент повысить стоимость аренды.
Также при отсутствии договора могут измениться условия проживания. Например, техника в квартире не будет работать. Собственник может даже обвинить квартиросъемщика в поломке электроприборов и заставить его платить.
Кроме того, при отсутствии договора найма, квартирант может задерживать ежемесячные платежи. Юрист сообщила о случаях, когда собственник не получал деньги в течение более 4 месяцев, а жильцы при этом не хотели съезжать.
Также квартиросъемщики могут нанести вред технике и другому имуществу. Когда они съедут, убытки придется восстанавливать собственнику. Без договора практически невозможно доказать, что в поломке виноват квартирант, передает Лента.ру (18+).