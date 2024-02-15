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Мэрия Самары выступила против увеличения высотности ЖК на ул. Свободы

Власти Самары отказали в увеличении этажности из-за рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
Источник: Комсомольская правда

Администрация Самары отказалась выдавать разрешение ООО «СЗ “Основание” на увеличение этажности домов ЖК “Возрождение” на ул. Свободы, 134 в Промышленном районе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Свое решение чиновники обосновали рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки об отказе. Та учитывала заключения о результатах общественных обсуждений, которые прошли 29 декабря 2023 года, по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков.

Напомним, речь идет о двух участках площадью 2 167,4 кв. м и 1 753 кв.м в Промышленном районе. Изначально проект предполагал возведение восьмиэтажных зданий. Инициативу о потенциальной надстройке еще одного этажа не поддержали почти 120 человек.

строительство