Мэрия Самары выступила против увеличения высотности ЖК на ул. Свободы

Администрация Самары отказалась выдавать разрешение ООО «СЗ “Основание” на увеличение этажности домов ЖК “Возрождение” на ул. Свободы, 134 в Промышленном районе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.
Свое решение чиновники обосновали рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки об отказе. Та учитывала заключения о результатах общественных обсуждений, которые прошли 29 декабря 2023 года, по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков.
Напомним, речь идет о двух участках площадью 2 167,4 кв. м и 1 753 кв.м в Промышленном районе. Изначально проект предполагал возведение восьмиэтажных зданий. Инициативу о потенциальной надстройке еще одного этажа не поддержали почти 120 человек.