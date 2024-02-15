Мэрия Самары выступила против увеличения высотности ЖК на ул. Свободы

Напомним, речь идет о двух участках площадью 2 167,4 кв. м и 1 753 кв.м в Промышленном районе. Изначально проект предполагал возведение восьмиэтажных зданий. Инициативу о потенциальной надстройке еще одного этажа не поддержали почти 120 человек.