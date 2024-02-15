В Приморье один из рудников печально известного «Дальполиметалла» приостановил работу

В Приморье по требованию Дальневосточного Ростехнадзора на время приостановили работу рудника «Южный», принадлежащий предприятию АО «ГМК “Дальполиметалл”. Подробности — в материале “Комсомольской правды — Владивосток”.
В работе рудника «Южный» выявили несколько нарушений. Подземные горные работы выполнялись при отсутствии договора на горноспасательное обслуживание, также истек службы подъёмной установки скипо-клетьевого ствола рудника.
Нарушения зафиксировали на самой подъемной установке. Ежегодная ревизия и наладка не проводились около, подвесное устройство шахтной клети пришло в негодность, также оказалось, что нет защиты напуска каната в стволе по скиповому отделению.
В итоге был составлен административный протокол из-за нарушений, влекущих за собой угрозу жизни и здоровью людей. Рудник приостановил свою работу на 30 суток.
Отметим, что совсем недавно на руднике «Дальполиметалл» совсем недавно произошло ЧП. На «Николаевском» зафиксировали задымление, из-за которого эвакуировали 68 человек. Но случались и более страшные ситуации.