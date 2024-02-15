С беглого хозяина рыбных компаний требуют 17 млрд рублей

Арбитражный суд Приморского края начал рассматривать иск Генпрокуратуры РФ к известному в прошлом владельцу крупных рыбодобывающих компаний нашего региона Дмитрию Дремлюге. Сумма требований — 17,4 млрд рублей, которые были получены, по мнению прокуратуры, от незаконной добычи водных биоресурсов.
В соответчиках по делу фигурирует дочь предпринимателя Алёна, руководители рыбодобывающих предприятий и Росрыболовство.
На первом заседании дочь Дремлюги через своего адвоката, возразила против проведения предварительного судебного заседания, поскольку её отец в настоящее время проживает в США. Соответственно в России он не получал повестку в суд, и не знает о процессе.
Дмитрий Дремлюга совладелец нескольких крупных компаний разного профиля. Он уехал из Приморья, и покинул Россию в 2012 году. Причиной стало возбуждение нескольких уголовных дел. В том числе и по крабовым аукционам. Позже Дремлюга был объявлен в международный розыск. Ранее у него уже изъяли 4,31 млрд рублей и две сотни участков, зданий и судов во Владивостоке и поселке Зарубино.
А Приморская налоговая инспекция обратилась в суд о признании банкротом Зарубинской базы флота, главного актива Дремлюги.
Добавим, что в отношении другого дальневосточного крабового короля Олгеа Кана прокуратура направила аналогичный иск о взыскании в доход государства незаконно полученной прибыли. Правда, сумма требований к Кану гораздо выше — 358 млрд. руб.