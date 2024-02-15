С беглого хозяина рыбных компаний требуют 17 млрд рублей

Дмитрий Дремлюга совладелец нескольких крупных компаний разного профиля. Он уехал из Приморья, и покинул Россию в 2012 году. Причиной стало возбуждение нескольких уголовных дел. В том числе и по крабовым аукционам. Позже Дремлюга был объявлен в международный розыск. Ранее у него уже изъяли 4,31 млрд рублей и две сотни участков, зданий и судов во Владивостоке и поселке Зарубино.