Как казахстанцы могут потратить деньги из Нацфонда на образование

Почти 7 млн казахстанских детей в 2024 году получили свои первые выплаты из Национального фонда. Каждому ребенку было назначено 100,52 доллара. В дальнейшем сумма будет увеличиваться, а забрать деньги можно будет после наступления совершеннолетия.
При этом средства от Нацфонда можно потратить только на улучшение жилищных условий и оплату образования.
На сайте Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов РК в электронном виде между тем были опубликованы Правила использования выплат целевых накоплений из Единого накопительного пенсионного фонда в целях оплаты образования.
Согласно им, казахстанцам доступны пять основных образовательных целей, на которые можно потратить деньги по программе «Нацфонд — детям»:
- частичная или полная оплата услуг казахстанских организаций, реализующих программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования;
- частичная или полная оплата услуг зарубежных организаций, реализующих программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования;
- пополнение образовательного накопительного вклада;
- внесение страховой премии по договору образовательного накопительного страхования;
- частичное или полное погашение образовательного кредита.
Чтобы использовать деньги из Нацфонда, их владелец или его законный представитель должен самостоятельно заполнить электронное заявление на выплату целевых накоплений в целях оплаты образования с указанием номера банковского счета в долларах. В заявлении нужно указать сумму средств, цель их использования и подписать документ с помощью ЭЦП.
Как только деньги поступят на счет у получателя будет всего 45 дней для того, чтобы потратить их и предоставить уполномоченному оператору документы, которые подтверждают, что средства действительно были использованы на разрешенную цель.
В качестве доказательства использования средств подойдет:
- договор об оказании образовательных услуг в казахстанском или иностранном учреждении и документ на оплату;
- договор об образовательном накопительном вкладе;
- договор образовательного накопительного страхования;
- договор образовательного кредита.
Если вовремя не предоставить документы, то выделенные деньги будут возвращены в ЕНПФ.
Напомним, ранее мы подробно рассказывали о том, каким образом казахстанцы могут максимально эффективно потратить средства из Нацфонда на образование своих детей.