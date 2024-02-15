Озеро Ханка в январе принесло рекордный улов приморским рыбакам

В январе 2024 года рыбаки Приморского края добывали пресноводную рыбу активнее, чем в 2023 году. Общий объем улова составил 50,2 тонны, что на 80% превышает показатели прошлого года. Основной вклад в улов внесло озеро Ханка, где было добыто более 99% всей пресноводной рыбы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Приморского территориального управления Росрыболовства.