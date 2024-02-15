Озеро Ханка в январе принесло рекордный улов приморским рыбакам

В январе 2024 года рыбаки Приморского края добывали пресноводную рыбу активнее, чем в 2023 году. Общий объем улова составил 50,2 тонны, что на 80% превышает показатели прошлого года. Основной вклад в улов внесло озеро Ханка, где было добыто более 99% всей пресноводной рыбы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Приморского территориального управления Росрыболовства.
Приморские рыбопромысловые предприятия за январь добыли на водоемах края 49,9 тонны рыбы. В числе самых распространенных видов пресноводной рыбы, которые попали в сети рыбаков, оказались сазан, конь, толстолобик, карась и монгольский краснопер.
На территории Приморского края ведут пресноводный промысел 12 предприятий, активно участвующих в добыче рыбы. Следует отметить, что в прошлом году за январь объем пресноводного улова составил 27,9 тонны, что почти в два раза меньше текущих цифр.
Напомним, Россия в 2023 году по предварительным данным поставила на экспорт 2,2 млн тонн рыбы, что на 12% превышает показатель 2022 года,