В Самарской области утвердили среднюю рыночную стоимость жилого «квадрата»

В Самарской области на 2024 год утвердили показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья. Они отличаются в зависимости от муниципальных образований. Соответствующее постановление опубликовано на сайте областного правительства.
— Установить норматив по Самаре в размере 95 059 рублей, по Тольятти — 84 849 рублей, по Сызрани — 78 821 рубль, по Новокуйбышевску — 81103 рублей, по Чапаевску — 69 306 рублей, — говорится в документе.
В Отрадном средняя рыночная стоимость одного квадратного метра составит 76 737 рублей, в Жигулевске — 75 258 рублей, в Октябрьске — 72 467 рублей, в Кинеле — 78 212 рублей, в Похвистнево — 73 844 рублей.
По районам самый большой показатель установлен в Волжском районе — 86 067 рублей, а самый маленький — в Похвистневском районе в размере 67 822 рубля.