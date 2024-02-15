Прокуратура держала на контроле непростую ситуацию с дольщиками ЖК «Эволюция» в Иркутске

Проблемная ситуацию с дольщиками ЖК «Эволюция» в Иркутске находилась на контроле прокуратуры Ленинского района. Изначально граждане должны были заехать в новые квартиры еще в 2021 году. Однако этот срок неоднократно переносился, в том числе из-за деятельности бывшего руководства подрядной организации, которое направило более 427 млн рублей на другие цели, никак не связанные со стройкой объектов. В настоящее время все дольщики получили долгожданные ключи от 144 квартир. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.