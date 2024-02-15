Прокуратура держала на контроле непростую ситуацию с дольщиками ЖК «Эволюция» в Иркутске

Проблемная ситуацию с дольщиками ЖК «Эволюция» в Иркутске находилась на контроле прокуратуры Ленинского района. Изначально граждане должны были заехать в новые квартиры еще в 2021 году. Однако этот срок неоднократно переносился, в том числе из-за деятельности бывшего руководства подрядной организации, которое направило более 427 млн рублей на другие цели, никак не связанные со стройкой объектов. В настоящее время все дольщики получили долгожданные ключи от 144 квартир. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
Как уточняет надзорный орган, нецелевое использование средств бывшим руководством подрядчика привело к дефициту финансирования и к срыву сроков по передачи квартир людям. Сотрудники прокуратуры принимали меры в связи с образовавшейся ситуацией, вносили представления об устранении нарушений жилищного и иного законодательства.
Напомним, что в феврале прошлого года Следком возбудил уголовное дело по факту мошенничества при строительстве жилых домов в Ленинском районе. Такая реакция ведомства последовала после появившегося в интернете видео, где жители Иркутска обращаются к руководству СК РФ. Тогда граждане заявили, что являются обманутыми дольщиками ЖК «Эволюция».