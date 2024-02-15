Названа сумма, которую потратят на развитие Адлерского района Сочи

65 млн рублей направят в Сочи на благоустройство территорий и ремонт дорог в Адлерском районе Сочи. Финансирование работ будет производиться за счет средств, выделенных на исполнение наказов избирателей депутатам Городского Собрания города.
Как рассказала председатель Городского Собрания Сочи Виктора Филонова, деньги направляются на ремонт и строительство детских и спортивных площадок, восстановление асфальтового и бетонного покрытия улиц. Перечень объектов формируется с учетом мнений и предложений адлерцев.
Выделенные 65 млн рублей в Адлере направят в 2024 году на ремонт дорожного покрытия на 21 участке, установку новых малых архитектурных форм на 12 детских площадках. В список депутатских наказов также вошло оснащение 44 объектов образования, культуры и спорта.