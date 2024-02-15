Названа сумма, которую потратят на развитие Адлерского района Сочи

Выделенные 65 млн рублей в Адлере направят в 2024 году на ремонт дорожного покрытия на 21 участке, установку новых малых архитектурных форм на 12 детских площадках. В список депутатских наказов также вошло оснащение 44 объектов образования, культуры и спорта.