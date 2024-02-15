В 2024 году в Екатеринбурге отдадут под КРТ шесть площадок

«Мы пошли на осознанный шаг, будет вовлечено сразу же шесть площадок. Строителям нужно дать возможность пополнить тот самый земельный банк. КРТ позволяет нам ускорить расселение ветхого и аварийного жилья — сроки сокращаются», — прокомментировал господин Габдрахманов. Он отметил, что новые площадки будут как жилые, так и нет.



Сейчас программа действует на 10 площадках. Градостроительный потенциал составляет около 700 тыс. кв. м. Потенциал новых площадок составляет еще 300 тыс. кв. м.