«Мы пошли на осознанный шаг, будет вовлечено сразу же шесть площадок. Строителям нужно дать возможность пополнить тот самый земельный банк. КРТ позволяет нам ускорить расселение ветхого и аварийного жилья — сроки сокращаются», — прокомментировал господин Габдрахманов. Он отметил, что новые площадки будут как жилые, так и нет.
Сейчас программа действует на 10 площадках. Градостроительный потенциал составляет около 700 тыс. кв. м. Потенциал новых площадок составляет еще 300 тыс. кв. м.
В 2024 году в Екатеринбурге отдадут под КРТ шесть площадок
В Екатеринбурге за 2024 год планируют отдать под комплексное развитие территорий (КРТ) шесть территорий в четырех районах города, рассказал на круглом столе «Рынок недвижимости 2024: тренды и прогнозы» ИД «Коммерсантъ-Урал» начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Руслан Габдрахманов.
«Мы пошли на осознанный шаг, будет вовлечено сразу же шесть площадок. Строителям нужно дать возможность пополнить тот самый земельный банк. КРТ позволяет нам ускорить расселение ветхого и аварийного жилья — сроки сокращаются», — прокомментировал господин Габдрахманов. Он отметил, что новые площадки будут как жилые, так и нет.