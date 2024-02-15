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Тенге на подъеме: Нацбанк РК влияет на курс

Курс казахстанского тенге стабилизируется в паре с долларом США после сильных движений ранее. Все происходит логично и закономерно, передает DKNews.kz.
Источник: Zakon.kz

Торги среды для доллара завершились на значении в 447,21 тенге.

Сырьевой фактор дает тенге значительно опору даже при условии заметных движений в нефтяных ценах. Баррель Brent торгуется по $81,66. Однако еще более существенная поддержка для тенге исходит со стороны действий Нацбанка РК, который вернулся к бюджетным трансфертам для пополнения казны.

Отношение к риску остается позитивным — инвесторы расположены к покупкам.

В четверг американский доллар будет двигаться в пределах 446−450 тенге, евро — 476−485 тенге, рубль — 4,85−5,00 тенге, юань остается без движения из-за праздников в Китае.

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