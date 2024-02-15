Тенге на подъеме: Нацбанк РК влияет на курс

Торги среды для доллара завершились на значении в 447,21 тенге.
Сырьевой фактор дает тенге значительно опору даже при условии заметных движений в нефтяных ценах. Баррель Brent торгуется по $81,66. Однако еще более существенная поддержка для тенге исходит со стороны действий Нацбанка РК, который вернулся к бюджетным трансфертам для пополнения казны.
Отношение к риску остается позитивным — инвесторы расположены к покупкам.
В четверг американский доллар будет двигаться в пределах 446−450 тенге, евро — 476−485 тенге, рубль — 4,85−5,00 тенге, юань остается без движения из-за праздников в Китае.