Три в одном: Уссурийский округ должен стать центром торговли, бизнеса и логистики

В Приморье разрабатывают концепцию крупного экспоцентра с зоной международной торговли, бизнес-центром и транспортно-логистическим комплексом. Он должен появиться в Уссурийском городском округе на участке общей площадью 261 гектар в селе Новоникольск, сообщили ИА PrimaMedia в региональном правительстве.
Как пояснили в Корпорации развития Приморского края, территория должна объединить производителей, покупателей, подрядчиков и поставщиков, стать местом для поиска бизнес-партнеров знакомства с интересующим продуктом.
«На территории кластера будут действовать преференции территории опережающего развития, что повысит его привлекательность для предпринимателей», — рассказали в КРПК.
Еще одно направление проекта — туристическое. На площадках кластера создадут инфраструктуру для проведения международных культурных и образовательных мероприятий.
Для снижения нагрузки на экологию на территории комплекса планируют использовать солнечные батареи и разместить станцию зарядки электромобилей.