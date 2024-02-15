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Три в одном: Уссурийский округ должен стать центром торговли, бизнеса и логистики

В Приморье разрабатывают концепцию масштабного экспоцентра.
Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье разрабатывают концепцию крупного экспоцентра с зоной международной торговли, бизнес-центром и транспортно-логистическим комплексом. Он должен появиться в Уссурийском городском округе на участке общей площадью 261 гектар в селе Новоникольск, сообщили ИА PrimaMedia в региональном правительстве.

Как пояснили в Корпорации развития Приморского края, территория должна объединить производителей, покупателей, подрядчиков и поставщиков, стать местом для поиска бизнес-партнеров знакомства с интересующим продуктом.

Помимо выставочных площадок предлагается возвести на территории кластера гостиницу, бизнес-центр, зону международной торговли. Планируется и строительство транспортно-логистического комплекса со складами временного хранения и железнодорожной веткой.

«На территории кластера будут действовать преференции территории опережающего развития, что повысит его привлекательность для предпринимателей», — рассказали в КРПК.

Еще одно направление проекта — туристическое. На площадках кластера создадут инфраструктуру для проведения международных культурных и образовательных мероприятий.

Для снижения нагрузки на экологию на территории комплекса планируют использовать солнечные батареи и разместить станцию зарядки электромобилей.

экономика