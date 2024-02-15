Три в одном: Уссурийский округ должен стать центром торговли, бизнеса и логистики

В Приморье разрабатывают концепцию крупного экспоцентра с зоной международной торговли, бизнес-центром и транспортно-логистическим комплексом. Он должен появиться в Уссурийском городском округе на участке общей площадью 261 гектар в селе Новоникольск, сообщили ИА PrimaMedia в региональном правительстве.