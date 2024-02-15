Подготовку к началу посевной кампании обсудили в областном парламенте

По словам заместителя министра сельского хозяйства Иркутской области Алексея Лобыцина, в этом году сельхозтоваропроизводители должны произвести 894 тысячи тонн зерна, 126 тысяч тонн масличных культур, 338 тысяч тонн картофеля и почти 100 тысяч тонн овощей. Увеличены посевные площади для зерна, они составят более 390 тысяч гектаров. Всего для производства сельхозпродукции будет задействовано более 665 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба ЗС.