Тарифы на платные дороги повысят в Казахстане

Глава Министерства транспорта Марат Карабаев отметил, что отдельные лица предлагали ему повысить тариф в два или в три раза.
"Я сразу говорю, что такого не будет, но повышения точно нужно ожидать. Наши специалисты должны посчитать, сколько денег потребуется, чтобы обслуживать дороги и закупить 1 100 единиц техники.
Разумеется, все это повлияет на тариф. Как только мы поймем, насколько наш фонд увеличится, какую часть наших расходов он покроет, опубликуем заявление", — сказал он.
Что касается сроков, то Карабаев отметил, что о повышении тарифов на платные дороги казахстанцев оповестят заранее.
На портале «Открытые НПА» будет опубликован проект постановления, который в течение 14 дней будет доступен для обсуждения. Предполагается, что обсуждения начнутся в марте.
"Безусловно, тариф изменится в сторону увеличения. Долгое время, с 2013 года, он не менялся Только в прошлом году случилось повышение на 20%.
Сравните наши тарифы с тарифами других стран. Если в Казахстане проезд по платной автодороге стоит 1 тенге 20 тиын, то в России — 7 тенге (при переводе на тенге). Чтобы в стране были хорошие дороги, важно их содержание. Но никто не хочет, чтобы оно было за счет налогоплательщиков. Все хотят, чтобы деньги выделялись из бюджета «КазАвтоЖола». Тогда единственный вариант — повышать тарифы на платные дороги", — сказал он.
Напомним, в конце сентября 2023 года стало известно, что проезд по платным дорогам в Казахстане должен подорожать на 20%.
Тогда глава Минтранспорта Марат Карабаев заявлял, что Казахстан становится транзитным хабом, объем перевозок от Узбекистана и КНР в сторону РФ и других стран сильно увеличился. А это дополнительная нагрузка на дороги.
3 октября 2023 года в силу вступили новые тарифы для проезда по платным дорогам в Казахстане.
В начале 2024 года мы рассказывали, насколько подорожала стоимость проезда по платным автодорогам с учетом ежегодного роста МРП.
В Казахстане действует 11 дорог, за проезд по которым взимается плата с владельцев легковых автомобилей.
Первый платный дорожный участок «Астана-Щучинск», по данным Национальной компании «ҚазАвтоЖол» появился в 2013 году. Почти 5 лет назад на платной основе заработали трассы Астана — Темиртау, Алматы — Қонаев и Алматы — Хоргос.
И уже почти два года платить нужно при проезде еще по семи участкам дорог: Қонаев — Талдыкорган, Астана — Павлодар, Тараз — Кайнар, Шымкент — Кызылорда, Шымкент — Тараз, Шымкент — граница с Узбекистаном и Щучинск — Кокшетау.