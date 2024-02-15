Тарифы на платные дороги повысят в Казахстане

Сравните наши тарифы с тарифами других стран. Если в Казахстане проезд по платной автодороге стоит 1 тенге 20 тиын, то в России — 7 тенге (при переводе на тенге). Чтобы в стране были хорошие дороги, важно их содержание. Но никто не хочет, чтобы оно было за счет налогоплательщиков. Все хотят, чтобы деньги выделялись из бюджета «КазАвтоЖола». Тогда единственный вариант — повышать тарифы на платные дороги", — сказал он.