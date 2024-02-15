Стоимость проезда в Воронеже хотят поднять до 35 рублей

Об этом сообщил депутат гордумы и руководитель компании-перевозчика Дмитрий Крутских.
Народный избранник подчеркнул, что на данный момент частники изучают экономику своих предприятий за последние несколько лет для того, чтобы весной попытаться увеличить стоимость проезда в городских маршрутках.
По словам депутата, комфортной для перевозчиков будет стоимость проезда в размере 35 рублей. Именно при таких условиях они смогут развиваться. Однако он понимает, что далеко не все горожане будут готовы к такому тарифу.
Напомним, последний раз подорожание стоимости проезда в общественном транспорте было зафиксировано осенью 2022 года. Тогда поездки в маршрутке стали стоить дороже на пять рублей.