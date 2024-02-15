В декабре воронежцам не хватало транспорта из-за саботажа водителей, сообщили «Вести Воронеж» со ссылкой на интервью с депутатом гордумы и председателем совета директоров «АвтоЛайна» Дмитрием Крутских.
Крутских ссылался на частных перевозчиков. Если работник не выходит на линию, то руководителю компании приходится перераспределять оставшиеся маршруты между имеющимися автобусами. Пока это проблема разрешается, люди начинают образовывать толпы на остановках.
Также Дмитрий Крутских поделился, что общественный транспорт развивается: «Не знаю, почему люди этого не замечают».