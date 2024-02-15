Электробусы на новый красноярский маршрут запустят с 17 февраля

«В тестах у нас сбои были только с программным обеспечением, именно с программами. Подбирали прошивку под каждую машину индивидуально. Я был первый, кто попробовал поездить на всех электробусах, и выбрал себе именно эту машину. Сел за руль и понял, что вот именно эта моя. За рулём испытываю настоящее удовольствие, машина сразу показала себя замечательно и продолжает так себя показывать. Я троллейбус водил 28 лет. Это, конечно, небо и земля. Маневренно, быстро, всё удобно», — рассказывает водитель первого класса Руслан Крючков.