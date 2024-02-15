Электробусы на новый красноярский маршрут запустят с 17 февраля

Регулярные перевозки начнутся с 17 февраля. Электробусы будут ходить по специально разработанному для них маршруту № 1. Маршрут соединит Северный и мкр-н «Тихие Зори» через Октябрьский мост. Проезд в электробусе будет стоить 32 рубля.
«Протяжённость маршрута составит в среднем 22,9 км. Это 39 остановок в сторону мкр. “Тихие Зори” и 35 в обратном направлении. Как показала практика, если нет заторов, электробусы проходят это расстояние примерно за 1,5 часа. По поручению губернатора края и главы города мы запускаем электробусы на маршрут в феврале. В ходе тестовых испытаний машины показали себя положительно», — говорит замруководителя департамента городского хозяйства и транспорта Игорь Манченко.
«В тестах у нас сбои были только с программным обеспечением, именно с программами. Подбирали прошивку под каждую машину индивидуально. Я был первый, кто попробовал поездить на всех электробусах, и выбрал себе именно эту машину. Сел за руль и понял, что вот именно эта моя. За рулём испытываю настоящее удовольствие, машина сразу показала себя замечательно и продолжает так себя показывать. Я троллейбус водил 28 лет. Это, конечно, небо и земля. Маневренно, быстро, всё удобно», — рассказывает водитель первого класса Руслан Крючков.
На новый маршрут сначала запустят 14 электробусов, потом их количество будет увеличиваться. Две машины всегда будут резервными, так положено по закону. Также на непредвиденный случай электробусы будут подстраховывать обычные автобусы. Маршрут № 1а уже введён в перечень регулярных автобусных маршрутов. Если с электрооборудованием или электробусами всё в порядке, автобусы на маршрут выходить не будут, сообщает пресс-служба городской администрации.