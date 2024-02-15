В Новосибирске досрочно завершили первый этап программы расселения ветхого жилья

Опережающим темпам расселения из ветхого и аварийного фонда также способствует областное правительство.
— Два года назад при поддержке правительства региона мы взяли на себя повышенные обязательства и расселили дома, переезд из которых был запланирован на 2025-й. Для выполнения поставленной задачи в течение двух лет за счет бюджета было построено и введено в эксплуатацию два дома, или около трехсот квартир. Помимо этого, удалось договориться с ведущими застройщиками о приобретении более 250 квартир с чистовой отделкой, хотя их стоимость на рынке была несколько выше, чем та, что предлагалась при аукционе, — бюджетная, — сообщил заместитель мэра — начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев, подводя итоги реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в 2023 году. — То есть сейчас в городе нет нерасселенных жилых домов, признанных аварийными до января 2017 го-да. По решению президента РФ, эта программа продлена до 2030-го, и сейчас речь идет о жилье, признанном аварийным с 1 января 2017-го по 1 января 2022 года. Таких домов в городе 293, и в них проживает более семи тысяч человек.
На новом этапе планируется как строительство домов муниципалитетом самостоятельно, так и выкуп квартир у застройщиков.
В основном подлежащие расселению дома расположены в Ленинском, Октябрьском и Первомайском районах. Земельные участки под ними предлагается использовать в проектах комплексного развития территорий и привлекать на них застройщиков. Это позволит ускорить процесс расселения и снизить бюджетные затраты, уверены в мэрии. В последние годы строительный комплекс вложил в расселение аварийного жилья около двух миллиардов рублей.
— Национальный проект в части расселения ветхого аварийного фонда выгоден и для города, и для правительства области, так как финансирование из средств федерального бюджета превышает девяносто процентов. Например, строительство большинства школ и детских садов финансируется в основном из областного бюджета, доля федерального значительно ниже, — подчеркнул вице-мэр.
Всего на расселение из ветхого жилья в 2023 году направлено более трех миллиардов рублей бюджетных средств. А общие затраты на капитальное строительство по нацпроектам «Жилье и городская среда», «Демография», «Культура», «Образование» в прошлом году составили 6,7 миллиарда рублей.
Тем временем
По нацпроекту «Образование» в Новосибирске возводят две школы — на улице Тургенева (925 мест) в Октябрьском районе и на улице Кубовой (725 мест) в Заельцовском районе. Ввод объектов в экс-плуатацию запланирован на 2024 год.
В 2023-м по нацпроекту «Культура» началась реконструкция здания Мемориального музея имени Ю. В. Кондратюка. Его сдача также намечена на 2024 год.
В рамках нацпроекта «Демография» в прошлом году завершено строительство детского сада на улице Гребенщикова на 320 мест.
В ближайшее время его смогут посещать ребятишки.