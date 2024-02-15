В Новосибирске досрочно завершили первый этап программы расселения ветхого жилья

— Два года назад при поддержке правительства региона мы взяли на себя повышенные обязательства и расселили дома, переезд из которых был запланирован на 2025-й. Для выполнения поставленной задачи в течение двух лет за счет бюджета было построено и введено в эксплуатацию два дома, или около трехсот квартир. Помимо этого, удалось договориться с ведущими застройщиками о приобретении более 250 квартир с чистовой отделкой, хотя их стоимость на рынке была несколько выше, чем та, что предлагалась при аукционе, — бюджетная, — сообщил заместитель мэра — начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев, подводя итоги реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в 2023 году. — То есть сейчас в городе нет нерасселенных жилых домов, признанных аварийными до января 2017 го-да. По решению президента РФ, эта программа продлена до 2030-го, и сейчас речь идет о жилье, признанном аварийным с 1 января 2017-го по 1 января 2022 года. Таких домов в городе 293, и в них проживает более семи тысяч человек.