«Далеко и дорого»: мэрия Екатеринбурга обозначила ключевую проблему снежных полигонов

«Услуга по вывозу снега с улиц уральской столицы становится все дороже, вывоз — проблематичнее. Дело в том, что полигоны, на который отправляют снег, находятся далеко от центра города. Иногда расстояние достигает 20 км. В некоторых случаях снег действительно лучше оставить, как в ситуации с газонами. Сейчас под угрозой полигоны в Кировском, Ленинском, Железнодорожном районах. Иногда горожане просто не представляют, какой объем снега вывозится. Сейчас высота некоторых полигонов достигает высоты девятиэтажных домов», — отметил вице-мэр.
Напомним, на этой неделе на заседании комиссии екатеринбургской гордумы по городскому хозяйству обсуждалась работа городских служб по ликвидации последствий масштабных снегопадов. Председатель комиссии Александр Колесников заявил, что снега в городе не так уж и много по сравнению с Заполярьем, где он проходил срочную армейскую службу. Кроме того, депутат подчеркнул, что основной задачей по уборке снега должно быть избежание формирования «колейности» и заужений на дорогах.
«Наша задача — избежать человеческих жертв и появления излишних пробок. Все остальное — по ходу. И с ума сходить не надо», — подчеркнул Колесников.
Вице-мэр Алексей Бубнов, поддерживая тезис Колесникова об избыточном рвении при вывозе снега, не влияющего на безопасность горожан, произнес фразу: «Я бы вообще этот снег не вывозил. Он и не вывозился в 90-е годы». Впоследствии контекст высказывания затерялся, и СМИ сообщили, будто Бубнов вообще выступает против вывоза снега из Екатеринбурга.