«Далеко и дорого»: мэрия Екатеринбурга обозначила ключевую проблему снежных полигонов

«Услуга по вывозу снега с улиц уральской столицы становится все дороже, вывоз — проблематичнее. Дело в том, что полигоны, на который отправляют снег, находятся далеко от центра города. Иногда расстояние достигает 20 км. В некоторых случаях снег действительно лучше оставить, как в ситуации с газонами. Сейчас под угрозой полигоны в Кировском, Ленинском, Железнодорожном районах. Иногда горожане просто не представляют, какой объем снега вывозится. Сейчас высота некоторых полигонов достигает высоты девятиэтажных домов», — отметил вице-мэр.